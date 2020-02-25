Извършителите са открити в рамките на час

Брутална случка разтърси Бургас из основи.

Младежи хвърлили жесток побой над мъж, след което го обрали. Случката се е разиграла на бул. „Стефан Стамболов”.

Те настигнали 42-годишния мъж, нанесли му побой и отмъкнали портфейла му. Сигнал в полицията е подаден в 21:20 ч., вероятно от пострадалия, който е с оток на лявото око и изкъртен преден зъб.

На място моментално пристигнала патрулна кола от Второ РУ. Двамата полицейски служители разпитали 42-годишния човек в опит да установят възможно най-много детайли за нападателите.

По описанието, дадено от пострадалия, полицаите установили извършителите в рамките на час – 25-годишен криминално проявен от ловечкото село Кърпачево и негов авер – 20-годишен бургазлия.

Двамата са арестувани. У тях са намерени и иззети веществени доказателства – откраднатите от 42-годишния бургазлия вещи. По случая е образувано бързо полицейско производство.



