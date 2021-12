Лъсна страшната истина за Елизабет Втора

Тя е прогонила Меган и Хари

Страшната истина за британския монарх Елизабет Втора видя бял свят.

Оказва се, че в основата на решението на Хари и Меган да напуснат кралското семейство стои именно тя.

Те взели това решение, след като снимката на Арчи била премахната от бюрото на Елизабет Втора. Липсата направила впечатление по време на изнасянето на коледната реч на кралицата. Това се твърди в "Brothers and Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan" на Кристофър Андерсен.

Според твърденията, херцозите на Съсекс останали разстроени от факта, че снимката отсъства по време на празничното излъчване на речта на Елизабет Втора през 2019 година.

Няколко месеца след тази случка, те разтърсиха кралското семейство, обявявайки, че напускат и започват нов живот зад граница.

В книгата на Кристофър Андерсен се посочва, че именно Елизабет Втора е поискала премахването на снимката с херцозите на Съсекс.

Фотосът в рамка отначало бил на бюро й, заедно с други семейни снимки, сред които на Уилям и Кейт, принц Чарлз и Камила, бащата на кралицата Джордж VI и херцога на Единбург – покойният принц Филип.

Преди записа обаче кралицата наредила на помощник да махне снимката, на която Хари и Меган държат сина си Арчи, който тогава е на седем месеца.

Мълвата носи, че Елизабет Втора я посочила и казала: "Предполагам, че нямаме нужда от тази".

Предположенията за причината, поради която кралицата е пренебрегнала херцозите на Съсекс е, че избрали да изкарат Коледа в Канада с майката на Меган – Дория Рагланд.

Говорител на двореца е заявила пред "New York Post": "Ние не коментираме книги от този вид, тъй като това рискува да им придаде някаква форма на авторитет или достоверност", пише zajenata.bg.