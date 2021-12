Принц Уилям се вбесил на Кейт. Какво се случва?

Той поискал от лондонската преса са прекратят намесата си в личния им живот

Бъдещият британски крал – принц Уилям се вбесил на съпругата си Кейт.

Факт е, че към днешна дата съпругата му – Кейт Мидълтън е пример за подражание за много жени по света. Освен това тя много добре знае как да се заиграе с медиите.

В миналото обаче съпругата на принц Уилям далеч не бе толкова подготвена. Именно поради тази причина бъдещият й съпруг излязъл от равновесие.

Внукът на Елизабет Втора и до днес е гневен на фотографа, нащракал тайно Кейт Мидълтън в градския транспорт.

Въпросният кадър е отпреди 14 години. Наскоро обаче той бе показан по един от местните телевизионни канали като част от филма за херцозите: "William and Kate: Too Good To Be True", отбелязва „Daily Express“.

Снимката е от 2007 година, когато Кейт се установява в Лондон и започва да се среща с Уилям. Двете със сестра й Пипа живеят в обща апартамент и редовно се придвижват с градския транспорт. Разбира се Кейт навсякъде е преследвана от папараците.

Кралският експерт Ричард Палмър уточнява, че в деня, в който е направен кадърът, бъдещата херцогиня е пътувала по "Кингс Роуд" за интервю.

"Кейт е заснета в автобуса на път за интервюто. Разбира се, няма разлика къде са те снимали – в автобуса, на улицата или в магазина с майка ти. Но този път проблемът беше, че фотографът следеше Кейт през целия ​​ден. Уилям беше бесен", разкрива кралският експерт Марсия Муди в интервю за „Ok! Magazine“.

Муди подчертава, че веднага след като снимката се превръща в публично достояние, Кейт и баща провеждат сериозен разговор.

След това разгневеният принц Уилям се обръща към лондонската преса с искане да бъде прекратена намесата в личния им живот.

"Уилям се притесняваше, че преследват приятелката му, както правеха с майка му. А всички знаем до какво доведе това", обясни причината за безпокойството на принца професор Сузана Липскъмб, пише jenata.blitz.bg.