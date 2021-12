ДЪЩЕРЯТА НА БОЯН ПЕТРОВ СЕ ВКЛЮЧИ В ДИСКУСИЯ ЗА "ОТНОВО СЪМ ТУК"

Продължават специалните прожекции на филма за Боян Петров, след тях екипът се среща с учениците

Специалните прожекции на филма “Отново съм тук” (Here I am, Again), продължават в цялата страна. След тях има възможност учениците да се срещнат с екипа създал лентата и да зададат своите въпроси. На такава дискусия вчера в 119-о училище, по Skype, от Швейцария се включи и Тея Петрова, дъщерята на Боян Петров, която е почти връстница на учениците от 11 клас. „Щастлива съм, че все повече млади хора се докосват до баща ми и че той продължава да вдъхновява. Сигурна съм, че именно така той би искал да се продължи делото му“, сподели Тея.

Много от учениците за първи път чуват и виждат Боян Петров, но дори от екрана той успява да накара младите хора да се замислят. „Филмът ни припомни колко преходно и временно е всичко“; „Кара ни да се фокусираме върху важните неща в живота“; „Боян вдъхновява младите хора да преоткрият връзката с природата, която днес сякаш сме загубили“; „Филмът ни показва, че въпреки трудностите, ние трябва да постигаме целите си и да надграждаме себе си като личности, също така трябва да се гордеем, че сме българи“, коментираха най-активните ученици от 11 клас – Калина и Николай.

И през януари месец, всеки клас или училище от цялата страна може да се включи в кампанията и да гледа филма. За целта трябва да се свърже с екипа на 0886937783 или ня [email protected], да каже ден и час, в който учениците могат да гледат и екипът ще организира прожекцията.

“Отново съм тук” (Here I am, Again) проследява опита на Боян Петров да изкачи Шиша Пангма, който се оказва и последният връх в кариерата на алпиниста. Филмът е в кината в цялата страна!

