ЦЕЛИ КЛАСОВЕ ГЛЕДАТ ОТНОВО СЪМ ТУК

От вчера стартира кампанията на Министерство на образованието и екипът на филма “Отново съм тук” (Here I am, Again), която цели повече деца да имат възможността да се докоснат до Боян Петров, неговия дух и постижения. Първите четири класа от столичното 119-о училище посетиха специална прожекция вчера. „Филмът е уникален“, сподели Стоян Димитров, заместник директор на училището. „Филмът докосва най-ценните качества: човечност, доброта, упоритост и постоянство. Дали трябва да се гледа от учениците? Непременно! Филмът учи, възпитава, вдъхновява учениците да постигат целта, да сбъдват мечтите си и да вярват“, допълва Емилия Паламаркова учител в гимназията.

“Поплакахме си!“, „Защо няма повече такива филми“?, „Ще си направим поход 119 СУ по стъпките на Боян“, бяха част от развълнуваните коментари на единайсетокласниците гледали лентата.

„Още веднъж искам да благодарим на Министерството на образованието, които ни подкрепят в тази кампания и ако не бяха мерките заради COVID-19 съм сигурна, че много повече деца щяхме да запалим. Но всяка искрица е важна“, споделя Поли Генчева, сценарист, продуцент и режисьор на „Отново съм тук“.

Всеки клас или училище от цялата страна може да се включи в кампанията и да гледа филма. За целта трябва да се свърже с екипа на 0886937783 или [email protected], да каже ден и час, в който учениците могат да гледат и екипът ще организира прожекцията.

“Отново съм тук” (Here I am, Again) проследява опита на Боян Петров да изкачи Шиша Пангма, който се оказва и последният връх в кариерата на алпиниста. Филмът е в кината в цялата страна!

