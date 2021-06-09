Стрелба разтресе Самоков!

Около 12.10 часа на 8 юни, жител на с. Белчин съобщил в РУ-Самоков, че негов познат е стрелял по него с пистолет в жк. "Самоково".

Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група. Извършен е оглед, при който е открита гилза от газово оръжие.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 144 от НК.

След проведени оперативно-издирвателни действия е установен и задържан извършителят - на 35 години от Самоков, криминално проявен и осъждан. Той е предал оръжието доброволно.

Работата по случая продължава под наблюдението на Районна прокуратура-Самоков, съобщиха от ОДМВР-София.