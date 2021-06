F.O. е рапър за 2020 на 359 Hip Hop Awards

Съпругата на F.O. Преслава Пеева прие наградата, тъй като той не успя да присъства по здравословни причини.



СкандаУ, Бобо и Homelesz обраха най-желаните статуетки на хип-хоп наградите на 359.





На 22.06 в зала EFE на Хотел Маринела, рапъри и изпълнители от цяла България се събраха за годишните награди на 359 Hip Hop.

СкандаУ си тръгнаха със статуетка за “Песен на годината” и “Група на годината”.

Homelesz се прибра с нагарада за “Най-добро MC”, а залата бе в екстаз след като Бобо не само стана “Най-добър R’n’B артист”, но и грабна статуетката за “Албум на годината”.



Гери-Никол смени няколко тоалета след като стана “Моден идол”, прибра статуетката за R’n’B жена и избухна на сцената с новото си парче “Бутай”.



ANT! и водещата на събитието Yoko си разделиха приза за “Най-добро MC жена”, а Светльо Къслев се прибра със статуетка за Бийтмейкър мейнстрийм.



Murda Boyz станаха Трап група на годината, а най-добрият клип мейнстрийм за 2020 бе на Дара Екимова и Искрата.



Дебют за 2020 отиде при Djanny, а специалната награда “От Улицата” при Mitaka DPG.



100 Kila не успя да дойде на събитието, но отправи видео обръщение към гостите. Той също получи статуетка заедно с Иво Димчев, за общия им проект “Баница”.



Билетите за събитието бяха разпродадени и залата бе пълна, а гостите се забавляваха с Ицо Хазарта и Бат Венци, Валентина, Homelesz, DJ Cass, балет Nova и много други изпълнители на сцената.



Гостите се насладиха на страхотно настроение и класни напитки от Винарска изба Katarzyna, Белая Сова, West Cork, Pepsi Max и RedBull. Протеинови барчета от Fitroo by Khabib очакваха всички на входа, а партньорите от Vivacom, EON и My Fin бяха подготвили специални награди за големите победители.





Водещите Yoko и Wosh MC за втора поредна година поддържаха настроението в залата, а за техния стайлинг се бяха погрижили от Inside Us и NV Boutique.



359 Hip Hop Awards 2020 показаха едно по-сплотено рап общество у нас, колаборации между различните стилове и всеки от артистите на сцената се обърна към колегите си с поздрав за работата през тежката година, която преживяхме всички.



Всичко победители в основните и специалните категории можете да видите на сайта на www.359awards.com

Цялата церемония на 359 Hip Hop Awards 2021 можете да гледате в началото на юли първо по Vivacom Arena.