Люси Дяковска с ново гадже (Певицата снима горещата моделка в новия си клип – Подробности)

Люси Дяковска си има нова приятелка. Певицата, която не крие предпочитанията към собствения си пол, отново се носи на крилата на любовта след поредица разочарования в личен план.

Тя има връзка с красива млада дама, на име Марсела, която дори участва в клипа към старата/нова песен на групата на Люси – No Angels – Ï’m still in love with you”. Във видеото двете с Люси се отдават на доста горещи ласки, които се случват не само пред камерите, но и в личния им живот, издават запознати.

Избраницата на Дяковска заработва като модел и танцьор, а също и като козметик. Поне засега двете не искат да афишират отношенията си, но и не ги крият. Българката сама публикува стори, в което е отбелязала новата си към снимка с две чаши вино, суши и недвусмисленото уточнение: "Среща". В миналото Люси имаше дългогодишна връзка със сервитьорката Камелия, заради която дори се върна в България. Блондинката обаче й разби сърцето като й кръшна със щерката на Йорданка Христова – Ивана.