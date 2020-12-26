Извънредна новина за простреляния Георги

Полицията разследва случая

Хирурзи от Първо отделение по обща хирургия към УМБАЛ-Бургас, са оперирали по спешност 35-годишния Георги А. от Средец.

Припомняме, че по-рано днес той пострада тежко по време на лов. Георги бе прострелян край странджанското село Синьо камене, припомня flagman.bg.

Мъжът е в реанимация с опасност за живота. Има добри прогнози, но най-вероятно ще се възстановява много дълго време, съобщиха за „Флагман“ от УМБАЛ-Бургас.

Георги вероятно е бил прострелян с карабина от много близко разстояние. Цялата му предна коремна стена е тежко поразена. Полицията разследва случая.