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Руският опозиционер Алексей Навални бере душа в болница след отравяне

Руският опозиционер Алексей Навални е приет в болница. Вероятно е отровен, съобщават световните агенции. Вероятно Навални е отровен, заяви негова говорителка Кира Ярмиш.
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Руският опозиционер Алексей Навални бере душа в болница след отравяне

Руският опозиционер Алексей Навални е приет в болница. Вероятно е отровен, съобщават световните агенции. Вероятно Навални е отровен, заяви негова говорителка Кира Ярмиш.

Ярмиш посочи, че на Навални му е прилошало по време на полет от Томск за Москва, поради което самолетът е кацнал принудително в Омск. Тя уточни, че Навални е припаднал. Предполагаме, че Навални е бил отровен с нещо, което е било сложено в чая му, посочи Ярмиш. Опозиционерът се намира в реанимацията.

По непотвърдена информация Навални е бил няколко дни в Сибир, където е събирал материали за ново разследване срещу депутати от "Единна Русия". Той е бил няколко дни в Новосибирск, а след това е заминал за Томск.

Източник: Блиц

алексей навални
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