Кои са най-играните ротативки в света?

Светът на ротативките е необятен. В глобален план съществуват стотици хиляди различни игрални автомати . В наши дни, можете да намерите, както онлайн машини, така и слотове в наземните казина. Кои обаче са най-предпочитаните игри, можете да разберете, ако прочетете тази наша статия. В нея хвърляме бърз поглед към най-обичаните ротативки от залагащите. Ротативки с плодове, са сред най-играните в света Дебютът на ротативките в САЩ е свързан с плодовите слот игри. По-късно много компании започва да произвеждат именно ротативки с плодове, за да се харесат на играчите. При тези слот машинки, трябва да имате печеливша линия изградена от сливи, банани, портокали, череши или други плодови символи. Най-известните заглавия до този момент са: Fruit Zen на Betsoft, Fruit Spin на NetEnt, Fruits Go Banansна Wazdan, както и класическите заглавия на българския доставчик EGT – 20 Super Hot ,Burning Hot, Flaming Hot, 40 Super Hot , Aways Fruits и още много подобни. Ротативки с египетска тематика Пирамиди, фараони, сфинксове и богини, са само част от символите на слот игрите с египетска тематика. Сред топ заглавията могат да се видят игри, каквито са Rise of Ra, Eye of Ra, Golden Egypt, Book of Ra, Cleopatra, Mega Moolah Isis, Pharaoh’s Fortune и редица други заглавия. В много от случаите тези игри идват с вътрешни бонус и отделни рундове носещи немалки печалби. Графиката и звука също са на много високо равнище, както може да се забележи. Слот игри с герои от филми Съвременните слот игри включват познатите герои от известни екшън или приключенски филми. Най-играни и търсени са ротативките: Ace Ventura, Basic Instinct, Conan, Terminator, Ghostbusters, Game of Thrones и още много. При тези игри, залагащите трябва да открият символи на любимите си герои от филмите, както на добрите, така и на лошите.Създавайки печеливша линия ще получите голямата награда, като дори са предвидени и джакпоти. Слотове с анимационни герои Тези ротативки са много играни и желани от играчите. Изобилието е огромно и можете да попаднете на заглавия със Супермен, Батман и Жената Котка, Марвел героите, Хитмен и още цяла плеяда известни герои от любимите Ви комикси. Известността на тези игри се дължи най-вече на уникалните анимационни графики и страхотните автентични звуците, които присъстват в детски филмчета и екранизации. И тук се предлагат немалко бонуси и чудесни промоции. Други Освен горе споменатите слотове с плодове, египетска тематика, филми и комикси, играчите предпочитат да залагат на машинки с фентъзи сценарии, както и на такива с еротични символи. Разнообразието е много голямо, а сега с навлизането на видео слотовете и 3D слот игрите, нещата стават още по-съблазнителни за привържениците на игралните автомати по света. Най-предпочитани са компаниите – производители: Amatic, Betsoft, Wazdan, Red Rake, EGT, Play’n GO, CT Gaming, Booongo, 1X2 Gaming, EvoPlayи още цял куп доставчици. Всички тези брандове гарантират високото качество на онлайн слот игрите, както и зареждат със слотове игралните зали по целия свят. Това, разбира се, не е всичко, което можем да кажем по темата. В обобщение По-горе посочихме жанровете на най-играните слотове, като не пропуснахме да споменем конкретни заглавия и доставчици. Трябва да се знае, че това не е представителна извадка, а класация, която направихме специално за читателите. Ротативките винаги са представлявали и ще представляват интерес. От тях може да се спечели много, но може и да се загуби. Преди да започнете да залагате на слот игри с истински пари, е желателно да изпробвате техните демо версии позволяващи да ги разцъкате безплатно, за да видите, дали късметът е на ваша страна. Вярваме, че статията ни е представлявала интерес за Вас, като това не е последната публикация по темата. С пожелания за разумна игра и много успехи се разделяме, но няма да спрем да Ви стискаме палци, тъй като заслужавате да тържествувате като крайни победители в игрите.