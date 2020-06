Цветомир Найденов разкри: Тези са поръчаните от Васил Божков за убийство

Бизнесменът Цветомир Найденов разкри на профила си във „Фейсбук“ кои са четиримата, които укриващият се от правосъдието Васил Божков е поръчал да бъдат убити. Именно подбудителството към четири убийства е част от 18-те обвинения бившия хазартен бос №1 в България.

„Василе, поръчаните за убийство от теб хора са с инициали М.В., Й.Д., А.П. и Б.С. Първите двама са ми ясни. Who the fuck are А.П. и Б.С.?“, написа Найденов в социалната мрежа.

Той допълни публикацията си с хаштагове „бъдете излъгани“, „бъдете убити“, „чери баба“ и „чери парти“. За ясните инициали се предполага, че става дума за Манол Велев и Йордан Динов.