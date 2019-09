Гръцките власти за изчезналата в Солун българка: Животът й е в опасност

23-годишна българка изчезна, докато е на почивка в Гърция. Младата жена била на разходка в Солун, след което следите ѝ се губят.

Нашенката е обявена за издирване с национален бюлетин в южната ни съседка.



Следите ѝ се губят от 17 август, когато за последно е била видяна в района на Евосмос в Солун. Младата българка е била облечена в сини дънки, бяла блуза и черни кецове. На гърба си е носила синя раница и била гушнала малко куче в ръце. Животът ѝ е в опасност, се казва в съобщението на гръцките власти. Според информация от личния ѝ профил във фейсбук младата жена е от София, но живее в Солун. За последно е била активна в социалната мрежа на 28 юли, когато е публикувала рисунка на малкото си куче. Под публикацията пък е написала на английски: And everything it`s ok (И всичко е наред).



Всички, които знаят нещо за 23-годишната, любезно се умоляват да се свържат с услугата Silver Alert 24 часа в денонощието на горещата линия SOS 1065 в Гърция.